Апартаментам могут присвоить новый правовой статус в России

Москва, 30 апреля. Законопроект о присвоении апартаментам нового правового статуса как многофункционального здания уже внесли в Госдуму РФ.

Такие постройки будут располагаться в общественно-деловой зоне, вне границ площади жилой застройки. Здания будут возводить на территориях, которые не предназначены для жилья, указано на сайте электронной базы нижней палаты парламента.

Если законопроект примут, то каждый субъект Российской Федерации будет иметь право самостоятельно устанавливать нормы и правила проектирования этих зданий. Нежилые помещения можно будет переводить в категорию жилых, только если производить перевод сразу всех помещений на лестничной площадки и соблюсти условие ограниченного доступа для владельцев нежилых помещений к жилым помещениям, уточняет «Царьград».

Недавно адвокат рассказал, когда к собственнику квартиры могут неожиданно подселить чужаков. Такая манипуляция может осуществляться как на законных основаниях в случае продажи жилья в счет долгов, так и на незаконных — по отмененным и поддельным доверенностям.