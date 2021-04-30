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Геройства хватит только на мирных: в соцсетях обсудили марш неонацистов в Киеве

Общество
Геройства хватит только на мирных: в соцсетях обсудили марш неонацистов в Киеве
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Киев, 30 апреля. Марш неонацистов в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» прошел в Киеве 28 апреля. В ходе него участники призывали к войне с Москвой. Соцсети отреагировали мгновенно.

Пользователи Facebook раскритиковали «Марш вышиванок». Часть комментаторов отметила, что в случае войны с Россией неонацисты смогут нападать только на мирных и безоружных людей. Об этом сообщает Regnum.

«Вначале поинтересовались бы, что стало с этой дивизией, когда они уже пытались пойти войной на Москву в Великую Отечественную войну», — отметила Валентина Ц.

Один из пользователей отметил, что неонацистские настроения проявляют себя на Украине из-за того, что в свое время советская власть была слишком милосердна. Те, кого в 50-е годы помиловал глава СССР Никита Хрущев, вернулись во Львов и прочие украинские города, а теперь с флагами дивизии СС «Галичина» выступают их потомки.

«Герои собрались «повоевать» в Москве, но геройства хватает только на издевательства и убийства мирных и, главное, безоружных людей!» — заявил Георгий С.

Также комментаторы надеются на качественные фото с марша, поскольку это в дальнейшем поможет наказать радикальных участников.

Ранее стало известно, что киевляне остались крайне возмущены прошедшим шествием в честь годовщины создания нацисткой дивизии «Галичина».

украина майдан соцсети марш нацисты сс
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