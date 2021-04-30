Убытки Илона Маска за день составили почти 4 млрд долларов

Вашингтон, 30 апреля. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за сутки понес убытки почти в 4 млрд долларов.

Маск потерял 3,95 млрд долларов. Сейчас его состояние оценивается в 175 миллиардов. Однако он уверенно занимает второе место среди богатейших людей мира. Это следует из расчетов Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Первую строчку в рейтинге занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 202 миллиарда долларов. За прошедшие сутки оно увеличилось на 707 миллионов долларов.

Ранее автомобиль марки Tesla, двигаясь на автопилоте, влетел в дерево на высокой скорости. Он не вошел в крутой поворот. Электромобиль загорелся после столкновения с деревом, сообщает издание Thr Wall Street Journal со ссылкой на власти. Спасатели тушили пожар в течение четырех часов. После в салоне транспортного средства были обнаружены два тела.

По версии полиции, погибшие находились на пассажирских сиденьях, а Tesla ехал в режиме автопилота. Автомобиль двигался на высокой скорости, не вписался в один из поворотов и врезался в дерево.