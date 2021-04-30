Студентам предоставят больше бюджетных мест в вузах ЕАО

Биробиджан, 30 апреля. Абитуриентам, поступающим в 2022-2023 учебном году в вузы Еврейской автономной области (ЕАО), предоставят на 14 процентов больше бюджетных мест.

Увеличение бюджетных мест коснется Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. Всего региону предоставлено 435 бюджетных мест, что на 52 больше, чем на 2021-2022 учебный год.

Из предоставленных бюджетных мест 291 получат студенты бакалавриата, 141 — магистратуры, три — аспиранты. Возможность бесплатно получить высшее образование будет дана преимущественно в сферах образования и педагогических наук, информатики и экономики.

По мнению властей региона, увеличение бюджетных мест в вузах станет инвестицией в будущее и перспективную молодежь ЕАО, которая останется в регионе и будет работать на благо малой родины.

В Самарской области ранее отменили обязательную сдачу ЕГЭ. Проходить экзамен понадобится только тем, кто собирается получать высшее образование.