Страшно скучно: сенатор Тед Круз чуть не уснул под речь Байдена и нашел этому оправдание

Вашингтон, 30 апреля. Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе в честь своего 100 дня на посту президента. Сенатору Теду Крузу его речь показалась настолько скучной, что он чуть не уснул.

Представитель Республиканской партии США от штата Техас попал на объективы камер, когда изо всех сил пытался не погрузиться в сон во время выступления главы Белого дома. Вскоре после этого политик стал объектом для многочисленных мемов и шуток со стороны пользователей соцсетей. Об этом сообщает New York Post.

При этом сам Круз не стал искать оправдания. Через свой аккаунт в Twitter он подтвердил, что действительно чуть не уснул в Конгрессе. Сенатор обвинил в этом Байдена, ведь, по его мнению, американский лидер специально говорил скучно.

«Это правда. Байден намеренно использовал спокойные и скучные тона, чтобы было трудно сосредоточиться на его послании. Я призываю вас попробовать запомнить хотя бы одну строчку из этой речи», — заявил Круз.

Он подчеркнул, что, несмотря на такую скучную речь, глава Белого дома говорил о радикальных вещах. По мнению республиканца, Байден таким образом маскировал свою речь.

«Джо намеренно ведет себя скучно, но суть того, что он говорит, радикальна. Это была устрашающая речь, замаскированная под действительно скучные тона”, — резюмировал Круз.

WATCH: Why @chrislhayes (kind of) agrees with Ted Cruz about Biden's address to Congress.



«Cruz is getting at something real here.» pic.twitter.com/F759YWofkb — All In with Chris Hayes (@allinwithchris) April 29, 2021

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей разобрала выступление президента США, в котором он подытожил свои 100 дней на посту главы Белого дома. Американский лидер пообещал новые реформы, расширение рабочих мест, а также не забыл упомянуть Россию.