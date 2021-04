Страшно скучно: сенатор Тед Круз чуть не уснул под речь Байдена и нашел этому оправдание

Вашингтон, 30 апреля. Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе в честь своего 100 дня на посту президента. Сенатору Теду Крузу его речь показалась настолько скучной, что он чуть не уснул.

Представитель Республиканской партии США от штата Техас попал на объективы камер, когда изо всех сил пытался не погрузиться в сон во время выступления главы Белого дома. Вскоре после этого политик стал объектом для многочисленных мемов и шуток со стороны пользователей соцсетей. Об этом сообщает New York Post.

При этом сам Круз не стал искать оправдания. Через свой аккаунт в Twitter он подтвердил, что действительно чуть не уснул в Конгрессе. Сенатор обвинил в этом Байдена, ведь, по его мнению, американский лидер специально говорил скучно.

Он подчеркнул, что, несмотря на такую скучную речь, глава Белого дома говорил о радикальных вещах. По мнению республиканца, Байден таким образом маскировал свою речь.

WATCH: Why @chrislhayes (kind of) agrees with Ted Cruz about Biden's address to Congress.



«Cruz is getting at something real here.» pic.twitter.com/F759YWofkb