Кибермошенники стали чаще обманывать россиян с помощью Google Docs

Москва, 30 апреля. Аферисты начали массово отправлять россиянам письма через службу поддержки Google Docs, в которых обещают финансовые выплаты или предлагают вложение.

Зафиксирован всплеск скам-атак на интернет-пользователей. Согласно сведениям «Лаборатории Касперского», за вторую половину апреля текущего года по сравнению с первой подобных писем стало почти в три раза больше.

Ведущий аналитик компании Роман Деденок отметил, что мошенники для отправки сообщений используют функцию автоматического уведомления Google Docs о том, что человека отметили в публикации. Чаще всего злоумышленники обманывают по поводу перевода на карту, различных компенсаций или выплат.

Далее, чтобы забрать деньги или прочитать информацию подробнее, необходимо перейти по ссылке, которая приводит на скам-ресурс. На портале могут присутствовать комментарии якобы довольных пользователей, однако личные данные туда вводить ни в коем случае нельзя, а лучше вообще не переходить по неизвестным ссылкам, подытожил эксперт.

Ранее обозреватель ФАН сообщил, что война Вашингтона против Москвы в киберпространстве открыла для России многомиллиардный рынок защиты государственных и коммерческих данных. Он предостерег, что в скором будущем следует ожидать роста числа американских кибератак против российской инфраструктуры.