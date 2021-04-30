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Шоу-бизнес
Жители английской деревни чуть не сорвали съемки фильма «Миссия невыполнима»
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Жители английской деревни чуть не сорвали съемки фильма «Миссия невыполнима»

Шоу-бизнес
Жители английской деревни чуть не сорвали съемки фильма «Миссия невыполнима»
Кадр из фильма «Миссия невыполнима-7»

Лондон, 30 апреля. Планы снять крупную железнодорожную катастрофу для финала киноленты «Миссия невыполнима» были почти сорваны из-за негодования жителей деревни Стоуни-Миддлтон.

Создатели фильма подали заявку на использование старого карьера. Они планировали снять сцену с локомотивом, который движется на высотном виадуке, а главная звезда фильма Том Круз сражался бы на крыше поезда. Однако местные жители считают, что кинематографический взрыв повредит дикую природу в Стоуни-Миддлтон, а также спровоцирует наплыв сотен участников съемочного процесса и фанатов кинофраншизы. Об этом сообщает The Sun.

«Это область красоты и спокойствия — и это будет разрушено, когда появится мистер Круз и его команда. Он ничего для меня не значит, прошло 46 лет с тех пор, как мы с мужем ходили в кино», — заявила пенсионерка Элизабет Лонгботтом.

Ситуацию прокомментировал ее муж Робин. Он считает, что киностудия щедро платит за привилегию нарушать жизнь обычных граждан. Также местные жители утверждают, что сцены с поездом можно снять с использованием цифровых средств. Однако, несмотря на возражения, Управление национального парка Пик-Дистрикт одобрило заявку киностудии.

Ожидается, что Том Круз будет репетировать трюк три недели. Сцена, как предполагают СМИ, станет кульминацией фильма. Премьера восьмой части кинофраншизы «Миссия невыполнима» запланирована на май 2022 года.

Ранее Федеральное агентство новостей составило подборку актеров, сильно пострадавших из-за своих ролей в кино. Одно из мест в рейтинге досталось британо-американскому артисту Энтони Хопкинсу и его роли в фильме «Отец», за которую он получил статуэтку «Оскар».

кино англия том круз голливуд миссия невыполнима
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