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ВОЗ призывает Евросоюз не снимать коронавирусные ограничения

Общество
ВОЗ призывает Евросоюз не снимать коронавирусные ограничения
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Брюссель, 30 апреля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила европейские правительства, что раннее ослабление коронавирусных ограничений может привести к новой вспышке COVID-19.

ВОЗ считает, что новые случаи заболевания могут пойти по спирали, вследствие чего будет спровоцирована новая волна инфекций, как это произошло в Индии. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

Глава Европейского региона ВОЗ Ханс Клюге заявил, что ослабление защитных мер, когда существует большое количество вариантов штаммов, а уровень вакцинации остается низким, может привести к резкой вспышке в любой стране. Ситуация с Индией может повториться где угодно.

Клюге выступил с этим заявлением после того, как многие европейские лидеры объявили о своих планах начать постепенно снимать ограничения. При этом ежедневно сообщается о новых заражениях, а эпидемиологическая ситуация только начала выравниваться.

Глава европейского бюро ВОЗ сказал, что, несмотря на снижение числа случаев заболевания COVID-19 в Европе, уровень заражения остается чрезвычайно высоким. Он добавил, что вакцинация в настоящее время продвигается по всему ЕС: 16% населения получили первую дозу, и 7% полностью привиты. Это означает, что в Европе вакцинированного населения стало больше, чем зараженного.

Ранее американское бюро ВОЗ заявило, что пандемия не закончилась, она продолжает набирать обороты.

евросоюз ес воз европа коронавирус COVID-19
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