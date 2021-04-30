Абрамченко призвала к осторожному обращению с огнем на майские праздники

Москва, 30 апреля. На майские праздники нужно особенно внимательно относиться к правилам противопожарной безопасности, заявила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Абрамченко призвала россиян к экологичному поведению, чтобы защитить окружающую среду во время выходных и праздничных гуляний.

«Ответственное отношение к местам совместного отдыха позволит не допускать образования стихийных свалок мусора и возникновения очагов лесных пожаров», — сказала она.

Россиянам напомнили, что следует убирать за собой все отходы, включая стеклотару, и не допускать сжигания мусора на кострах. Мусор желательно сортировать. Большая часть пожаров, свирепствующих в лесах страны, началась из-за неосторожного и безалаберного обращения с огнем, заключила Абрамченко.

Недавно ФАН выяснил, что директора Невской мануфактуры заработали около 63 миллионов рублей за сдачу помещений в аренду. При этом МЧС регулярно подтверждал неустранение нарушений требований пожарной безопасности.