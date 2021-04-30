Путь в геополитический ад: гендиректор ЦПИ Мухин рассказал о действиях США в отношении РФ

Москва, 30 апреля. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что Вашингтон не намерен устранять напряжение в отношениях с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что враждебная политика Белого дома в отношении Кремля усложняет анализ ситуации, что необходимо российскому лидеру Владимиру Путину для принятия решения относительно встречи с президентом США Джо Байденом.

По мнению Мухина, Соединенные Штаты заговорили о совместном с Россией саммите исключительно ради того, чтобы выглядеть «белыми и пушистыми». Это уловка, из-за которой Москва при условии реакции на новые санкции выглядела бы «обиженкой» и агрессивным государством. Об этом сообщает «Украина.ру».

«США пытаются играть с Россией. На мой взгляд, это достаточно опасное занятие. Разозлить Россию им уже удалось. А вот что они будут делать с Россией, которая находится в состоянии мобилизации во всех смыслах этого слова — большой вопрос», — подчеркнул Мухин.

Эксперт добавил, что Запад «сильно заигрался», и это касается и санкций, и попыток общаться с Россией свысока, что открывает путь в геополитический ад.

Ранее в интервью для Федерального агентства новостей российский военный эксперт Василий Дандыкин указал на основной просчет США в борьбе с Россией.