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Депутат Госдумы Затулин объяснил, почему Зеленский ищет встречи с Путиным

Политика
Депутат Госдумы Затулин объяснил, почему Зеленский ищет встречи с Путиным
Новостное агентство «Харьков».

Москва, 30 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным может заменить переговоры с представителями ЛДНР.

Депутат Государственной думы России из фракции «Единая Россия» Константин Затулин заявил, что глава Украины с самого начала перевел переговорный процесс между лидерами в плоскость пиара. Он говорит о встрече с Путиным публично, но при этом лично не обращался к российскому президенту. Об этом сообщает «Украина.ру».

«Потому что он считает ее альтернативой переговоров с представителями ДНР и ЛНР. Эта позиция украинской власти не новая. Хотя они и вынуждены решать в минской группе практические вопросы с донецкой и луганской делегациями. Просто иначе их не с кем решать», — заявил Затулин.

Он добавил, что, несмотря на Минские договоренности, Киев продолжает делать вид, что ЛДНР не существует. Для них другой стороной конфликта является Россия. Сам Путин не против встретиться с Зеленским, но для обсуждения проблем российско-украинских отношений, а именно русского языка на Украине и православной церкви.

Ранее украинский политик Тарас Березовец заявил, что предложение Зеленского президенту России Путину нарушает нормы дипломатического протокола.

украина путин россия зеленский затулин
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