Volkswagen выпустил полноприводную версию электрокроссовера ID.4

Вольфсбург, 30 апреля. Концерт Volkswagen обновил свой электрический кроссовер ID.4, добавив в линейку полный привод.

Новая модификация имеет индекс GTX. Отмечается, что эта приставка теперь будет показателем «заряженных» электрических моделей компании. С бензиновых был индекс GTI, для дизельных GTD и GTE для гибридов.

Volkswagen ID.4 GTX с технической точки зрения схож с родственной Skoda Enyaq iV RS. Один двигатель на 204 л.с. вращает задние колеса, второй – передние. Однако Volkswagen почему-то в итоге оказался чуть мощнее, но не критично: 299 «лошади» против 306 «коней». Интересно, что полная сила будет доступна только 30 секунд. После этого электродвигатели снижают тягу.

Инженеры перенастроили независимую подвеску, но рядовой водитель изменений, вероятно, не почувствует. GTX разгоняется до первой сотни за 6,2 секунд, а максимальная скорость ограничена 180 км/ч. На полном заряде «горячий» кроссовер сможет проехать до 500 км.

Полноприводный ID.4 появится на рынке Европы уже этим летом. Цены стартуют от 50,5 тысяч евро.

Недавно Volkswagen открыла российские продажи нового Golf. Легендарная модель будет представлена в двух вариантах. Цены стартуют от 2,5 млн рублей.