Старые ковры могут спасти помидоры в теплице от заморозков

Москва, 30 апреля. Если помидоры в теплице уже посажены, но неожиданно ударили заморозки, есть несколько способов спасти рассаду.

Можно попробовать дополнительно обогревать теплицу при помощи тепловых пушек, вентиляторов или обогревателей, сообщает «Утро.ру».

Если в распоряжении дачника нет соответствующих электроприборов, есть более сложный способ, который тоже успешно действует — расставить по периметру теплицы чашки с кипятком. Эффект в этом случае будет краткосрочным. Также специалисты посоветовали утеплить саму теплицу и «укутать» ее старыми одеялами, специальными пленками, ненужными коврами. Важно при этом оставить прослойку воздуха между навесом и самой теплицей, где и будет храниться тепло.

Недавно корреспондент ФАН побывал в персиковых садах в Крыму. Несмотря на непогоду, деревья зацвели и привлекли туристов, фотографов и художников.