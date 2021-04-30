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Ракетный крейсер «Москва» успешно поразил цель во время стрельб в Черном море

Армия
Ракетный крейсер «Москва» успешно поразил цель во время стрельб в Черном море
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Симферополь, 30 апреля. Ракетный крейсер «Москва» впервые провел стрельбу комплексом «Базальт» в акватории Черного моря. Цель была успешно поражена.

Крейсер «Москва» успешно попал в цель, которая выполняла роль корабля противника. Пресс-служба флота сообщила журналистам, что экипаж ракетного крейсера впервые использовал в Черном море ракетный комплекс «Базальт». Этой информацией делится ТАСС.

«Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в акватории Черного моря главным ракетным комплексом корабля «Базальт» ракетой «Вулкан». Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 км», — сообщает пресс-служба флота.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сказал, что материальная часть ракетного крейсера находится в строю, а личный состав здоров.

«Флагман вводится в состав сил постоянной готовности, готов к выполнению поставленных задач», — добавил Осипов.

Экипаж крейсера вышел в море недавно. Во время учений военные моряки вместе с пилотами самолетов и вертолетов морской авиации занялись отработкой действий по противовоздушной обороне.

Недавно сообщалось об открытии под Симферополем реконструированной Аллеи славы.

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