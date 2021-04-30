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Психолог назвала способ сохранять спокойствие в пробках

Общество
Психолог назвала способ сохранять спокойствие в пробках
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 апреля. Предстоящие майские выходные вызвали традиционные пробки на дорогах Москвы, что сильно портит настроение автовладельцам.

Психолог Марина Гладышева рассказала, как не терять самообладания в сумасшедшем ритме города. Об этом сообщает сайт 360tv.ru.

«Если я еду домой и настроение домашнее, я никуда не тороплюсь и не опаздываю, а просто застрял, здесь все проще. Можно заняться какими-то делами, которые хотел сделать дома, лежа на кровати. Что-то почитать или послушать. Возможно, начать смотреть какой-нибудь фильм», — сказала эксперт.

Опаздывающим лучше не начинать нервничать, а вместо этого стоит позвонить людям и предупредить их о задержке, назвав причину. Во время пандемии стала популярной платформа Zoom, она и может помочь присоединиться к коллегам, находясь в пробке. Самый простой способ избавиться от раздражения — физические упражнения. Просто нужно найти свой способ выполнить их.

Ранее россиянам рассказали, как без вреда для нервов отработать на майских праздниках. Способы настроиться на работу, когда все отдыхают, назвала Ирина Бенетт.

пробки автомобиль спокойствие
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