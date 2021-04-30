Психолог назвала способ сохранять спокойствие в пробках

Москва, 30 апреля. Предстоящие майские выходные вызвали традиционные пробки на дорогах Москвы, что сильно портит настроение автовладельцам.

Психолог Марина Гладышева рассказала, как не терять самообладания в сумасшедшем ритме города. Об этом сообщает сайт 360tv.ru.

«Если я еду домой и настроение домашнее, я никуда не тороплюсь и не опаздываю, а просто застрял, здесь все проще. Можно заняться какими-то делами, которые хотел сделать дома, лежа на кровати. Что-то почитать или послушать. Возможно, начать смотреть какой-нибудь фильм», — сказала эксперт.

Опаздывающим лучше не начинать нервничать, а вместо этого стоит позвонить людям и предупредить их о задержке, назвав причину. Во время пандемии стала популярной платформа Zoom, она и может помочь присоединиться к коллегам, находясь в пробке. Самый простой способ избавиться от раздражения — физические упражнения. Просто нужно найти свой способ выполнить их.

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