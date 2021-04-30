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Самыми юными матерями на Сахалине стали 14-летние подростки

Общество
Самыми юными матерями на Сахалине стали 14-летние подростки
pixabay.com

Сахалин, 30 апреля. Самыми молодыми мамами на Сахалине в 2020 году стали 14-летние девушки. А самыми взрослыми – 51-летние женщины.

В 2020 году в регионе 68 матерей произвели на свет двойняшек и тройняшек, а общее количество новорожденных достигло 5589 малышей (2878 мальчика и 2711 девочек). Умерли 6693 человека, сообщает ИА «КП-Сахалин».

«Самым возрастным матерям в 2020 году было 51 год, самым маленьким – 14 лет. В официально зарегистрированном браке родилось 67,7%, вне брака 32,3% родившихся детей», — приводит данные агентство.

За 2020 год количество детей среди умерших составило 0,8%, то есть 53 ребенка, не достигших совершеннолетия. Из них не достигли годовалого возраста 25 младенцев.

В этом году в роддомах Приморья новорожденных стали чаще называть необычными именами. Несмотря на то, что имена-лидеры Александр и София, также зарегистрированы дети с именами Паулина, Арон, Булат и другие.

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