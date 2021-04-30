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Российских дачников предупредили о резком подорожании садовых товаров

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 07:49
Общество
Российских дачников предупредили о резком подорожании садовых товаров
pixabay.com  /  Hans Braxmeier

Москва, 30 апреля. Садовый инвентарь в РФ в апреле за год подорожал почти на четверть, показатели неуклонно возвращаются к допандемийным.

Средний чек при покупке лопаты в апреле составил 402 рубля, на 23% выше, чем в апреле прошлого года. Грабли обойдутся дешевле — в среднем по 250 рублей, на 22% выше, чем в апреле 2020 года, сообщает РИА Новости.

Уже продано на 71% больше лопат, чем в прошлом году в аналогичный период, а грабель и метел продано в два раза больше. Авторы исследования отметили, что с каждым годом наблюдается стабильный рост популярности пикников и загородного времяпрепровождения: россияне чаще покупают раскладные стулья и столики. В этом апреле таких столиков продали почти в три с половиной раза больше, чем в 2020 году.

В Германии дачный отдых тоже популярен, но там действует ряд серьезных ограничений. Например, немцам нельзя ночевать на даче, а сама постройка не должна быть выше одного этажа.

сад инвентарь товар
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