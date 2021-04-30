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Сахалинская компания готова заплатить 53 миллиона за проектирование агропарка

Общество
Сахалинская компания готова заплатить 53 миллиона за проектирование агропарка
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 30 апреля. Компания «Сахалинский агропромышленный парк» ищет подрядчика, который спроектирует агропромышленный парк в Южно-Сахалинске.

Заказчик готов заплатить 53 миллиона рублей за проведение изысканий, разработку проекта и рабочей документации. Также подрядчик будет обязан получить необходимые согласования и заключения экспертиз.

Затраты на строительство агропарка оцениваются в 4 миллиарда рублей. Контракт уже размещен на сайте госзакупок. В планах присутствует создание универсального и «капустного» складов, производственно-складского помещения и вспомогательных объектов, в список которых входят котельная, коммуникации и система пожарной безопасности.

Спроектировать все эти компоненты нужно до конца 2021 года. В проекте договора говорится, что заказчик собирается приступить к стройке уже в конце года. Завершение первого этапа намечено на 2023 год.

Недавно сообщалось о строительстве нового нефтепровода. Реализовать проект планируется на севере Сахалина. Этот трубопровод поможет восстановить добычу нефти на севере острова.

сахалин инфраструктура агропарк
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