Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 08:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:51
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о трансгендерном переходе
08:48
Армия
Минобороны РФ рассекретило документы о разгроме фашистской Германии в Берлине
08:47
Политика
Депутат бундестага объяснил, кому выгодны санкции против России
08:45
Экономика
Курс доллара поднялся выше 74 рублей после торгов на Мосбирже
08:42
Происшествия
Маленький ребенок остался у зарезавшей мужа и двух детей жительницы Приморья
08:41
Политика
Главред «Дождя» привел подробности увольнения Павла Лобкова
08:41
Общество
Украинский врач рассказала о пользе острых блюд
08:41
Шоу-бизнес
Риз Уизерспун рассказала, что могла пойти по пути Бритни Спирс
08:36
Технологии
Состоялся релиз World of Tanks в Steam без переноса прогресса
08:36
Общество
Группа Genesis отправится в турне по США в оригинальном составе
08:35
Общество
Кинолог рассказал об опасных последствиях неправильного удаления клеща из тела питомца
08:34
Армия
Минздрав Киргизии назвал число жертв конфликта на границе с Таджикистаном
08:30
Общество
Крокодил выбежал на футбольное поле во время тренировки клуба «Тороно»
08:28
Общество
Апартаментам могут присвоить новый правовой статус в России
08:27
Общество
Геройства хватит только на мирных: в соцсетях обсудили марш неонацистов в Киеве
08:25
Экономика
Убытки Илона Маска за день составили почти 4 млрд долларов
08:19
Общество
Студентам предоставят больше бюджетных мест в вузах ЕАО
08:17
Политика
Страшно скучно: сенатор Тед Круз чуть не уснул под речь Байдена и нашел этому оправдание
08:16
Общество
Кибермошенники стали чаще обманывать россиян с помощью Google Docs
08:15
Шоу-бизнес
Жители английской деревни чуть не сорвали съемки фильма «Миссия невыполнима»
Все новости

Виктория Боня пригрозила жене Кокорина разрушить их брак

Шоу-бизнес
Виктория Боня пригрозила жене Кокорина разрушить их брак
wikipedia.org  /  Gilzetbase / CC BY-SA 4.0

Москва, 30 апреля. Телеведущая Виктория Боня резко высказалась в адрес гражданской жены Александра Кокорина Дарьи Валитовой. Поводом стали слова возлюбленной футболиста о блогере.  

Валитова в ответ на вопрос подписчика о Боне заявила, что считает теледиву неприятным человеком. Ее «очень расстраивают и пугают настолько потерянные люди».

Медлить с ответом Боня не стала и дерзко высказалась в адрес Валитовой. Она обвинила ее в неблагодарности и напомнила, что защищала спортсмена, когда он был фигурантом дела о драке в Москве.

«Не помнишь ли случайно ты, как я ходила из-за твоего мужа, рвала зад по всем каналам, защищала честь и достоинство твоего мужа. Ты этого не помнишь?» — возмущенно сказала Боня на своей странице в Instagram.

Она призвала девушку Кокорина рассказать, что же та такого интересного знает. И намекнула, что ей тоже есть что сказать. Боня пригрозила, что может разрушить ее брак со спортсменом.

«Лучше про меня рот не открывать, иначе если я начну говорить — ваш брак начнет трещать по швам», — добавила блогер.

Виктория Боня порой откровенничает, рассказывая подписчикам о личной жизни. Звезда скандального шоу «Дом-2» согласилась на интим с бывшим парнем после полутора лет воздержания.

кокорин боня валитова
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 149829 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 141542 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 111663 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 110006 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 91315 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Шоу-бизнес / Виктория Боня пригрозила жене Кокорина разрушить их брак
Рейтинг@Mail.ru