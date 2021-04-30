Виктория Боня пригрозила жене Кокорина разрушить их брак

Москва, 30 апреля. Телеведущая Виктория Боня резко высказалась в адрес гражданской жены Александра Кокорина Дарьи Валитовой. Поводом стали слова возлюбленной футболиста о блогере.

Валитова в ответ на вопрос подписчика о Боне заявила, что считает теледиву неприятным человеком. Ее «очень расстраивают и пугают настолько потерянные люди».

Медлить с ответом Боня не стала и дерзко высказалась в адрес Валитовой. Она обвинила ее в неблагодарности и напомнила, что защищала спортсмена, когда он был фигурантом дела о драке в Москве.

«Не помнишь ли случайно ты, как я ходила из-за твоего мужа, рвала зад по всем каналам, защищала честь и достоинство твоего мужа. Ты этого не помнишь?» — возмущенно сказала Боня на своей странице в Instagram.

Она призвала девушку Кокорина рассказать, что же та такого интересного знает. И намекнула, что ей тоже есть что сказать. Боня пригрозила, что может разрушить ее брак со спортсменом.

«Лучше про меня рот не открывать, иначе если я начну говорить — ваш брак начнет трещать по швам», — добавила блогер.

Виктория Боня порой откровенничает, рассказывая подписчикам о личной жизни. Звезда скандального шоу «Дом-2» согласилась на интим с бывшим парнем после полутора лет воздержания.