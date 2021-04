Sony показала 16 минут игрового процесса Ratchet & Clank: Rift Apart

Токио, 30 апреля. Компания Sony провела 20-минутную презентацию State of Play, которая была посвящена Ratchet & Clank: Rift Apart.

На презентации показали 16-минутный геймплей Ratchet & Clank: Rift Apart, который демонстрирует свежие подробности и детали игры.

Персонажи смогут телепортироваться на другие планеты и миры прямо во время сражения. Перемещения героев будут выполнены не на специальные подготовленные маленькие участки, а на полноценные уровни. Это стало возможно благодаря SSD, который установлен в Playstation 5. Также в серии впервые игроки смогут воспользоваться фоторежимом. Кроме того, в новой игре появятся открытые уровни-песочницы, уровни-головоломки, в которых вы будете управлять Кланком, испытания на аренах, битвы в воздухе на существах похожих на драконов, поиск золотых болтов и другие нововведения.

