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Sony показала 16 минут игрового процесса Ratchet & Clank: Rift Apart

Технологии
Sony показала 16 минут игрового процесса Ratchet & Clank: Rift Apart
playstation.com  /  Sony Interactive Entertainment LLC

Токио, 30 апреля. Компания Sony провела 20-минутную презентацию State of Play, которая была посвящена Ratchet & Clank: Rift Apart.

На презентации показали 16-минутный геймплей Ratchet & Clank: Rift Apart, который демонстрирует свежие подробности и детали игры.

Персонажи смогут телепортироваться на другие планеты и миры прямо во время сражения. Перемещения героев будут выполнены не на специальные подготовленные маленькие участки, а на полноценные уровни. Это стало возможно благодаря SSD, который установлен в Playstation 5. Также в серии впервые игроки смогут воспользоваться фоторежимом. Кроме того, в новой игре появятся открытые уровни-песочницы, уровни-головоломки, в которых вы будете управлять Кланком, испытания на аренах, битвы в воздухе на существах похожих на драконов, поиск золотых болтов и другие нововведения.

Недавно сообщалось, что Нил Дракман придумал план сюжета для продолжения The Last of Us. Работа ведется вместе со сценаристкой Хэлли Гросс, которая отвечала за сюжет в The Last of Us Part 2.

игры sony playstation 5 ratchet & clank: rift apart state of play
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Все новости / Технологии / Sony показала 16 минут игрового процесса Ratchet & Clank: Rift Apart
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