Онищенко рассказал, как сдержать всплеск коронавируса на майских праздниках

Москва, 30 апреля. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не терять бдительность на майских праздниках и соблюдать все коронавирусные ограничения.

Ситуация с распространением коронавируса не будет ухудшаться, если россияне ограничат социальные контакты. Об этом Онищенко рассказал «Парламентской газете».

«А если они воспользуются предоставленной возможностью и пойдут брататься где-нибудь в каких-нибудь кинотеатрах, клубах и так далее, это может повлиять на рост заболеваемости», — заявил депутат.

Он отметил, что отсутствие массовых мероприятий поможет предупредить рост заболеваемости COVID-19. Длинные майские праздники даны россиянам, чтобы они проявили свою ответственность и остались дома, либо уехали за пределы города.

По словам Онищенко, в статистике заболевших в Москве нет стабильности из-за похолодания и накопившейся усталости. Люди не особо соблюдают меры предосторожности, а также не хватает вакцинированных среди граждан.

Ранее россияне поделились планами на майские праздники. Соответствующий опрос провели аналитики сервиса путешествий «Туту.ру».

Участниками исследования стали более тысячи человек. Выяснилось, что 30% респондентов проведут майские праздники дома. На дачу или в деревню отправятся 39% опрошенных россиян. Каждый десятый не планирует отдых на майских праздниках из-за работы, говорится в исследовании. Путешествовать по российским городам намерены 7% граждан.