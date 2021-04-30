В Минфине Украины рассказали, за что уволили главу «Нафтогаза»

Киев, 30 апреля. Представитель Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев был уволен из-за убытков компании.

Украинский предприниматель занимал должность председателя правления с весны 2014 года, но лишился ее из-за отрицательных финансовых показателей. В 2019 году убытки компании составили 19 млрд грн. Об этом сообщает издание «Украина.ру». «В ситуации с НАК «Нафтогаз» убытки и невыполнение планов по росту добычи газа — факт нашей реальности (немного цифр об 11,5 млрд плана прибыли и 19 млрд убытков в итоге). В такой ситуации правительство не имело права на бездействие», — заявил Немчинов.

Однако член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что Коболева нужно было увольнять намного раньше. Украинский предприниматель должен был покинуть «Нафтогаз» несколько лет назад.

«Действительно, компания уже с 2015 года находится под внешним контролем, и если увольнять Коболева, то это нужно было делать еще в 2016 году. Опоздали на пять лет», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что смена председателя правления не решит все проблемы. Для исправления ситуации необходимо увольнять и ближайших к Коболеву руководителей.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что Вашингтон обеспокоен решением украинского правительство сменить руководство в компании «Нафтогаз».