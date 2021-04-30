Новый закон о саморегулировании обсуждают в Госдуме

Москва, 30 апреля. Действующий закон о саморегулиру­емых организациях в России устарел и все хуже контролирует работу отрасли и качество услуг.

Нужен новый закон, который разведет саморегулирование и финансовые механизмы, а не будет сводиться к созданию компенсационных фондов. Такую точку зрения высказал глава Комитета Гос­думы по природным ресурсам, собственности и земельным отноше­ниям Николай Николае­в в беседе с «Парламентской газетой».

«Разработкой докуме­нта займётся уже сле­дующий созыв Госдумы. Но обсуждение нужно вести уже сейчас, и бизнес активно вкл­ючился в дискуссию», — отметил Николаев.

В законопроекте должен быть упор на то, что бизнес-объединения — «не формализм и не кос­ная структура». Необходимо дать простор для предпринимателей, чтобы они могли сами контролировать работу своих отраслей, и при этом дать правильное направление деятельн­ости СРО, заключил собеседник газеты.

В апреле член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев выступил с предложением разработать нормативные документы, которые способствуют передаче некоторых государственных функций СРО ряда пилотных проектов. Такая инициатива помогла бы повысить уровень взаимоотношений между бизнесом и государством.