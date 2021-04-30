Новый закон о саморегулировании обсуждают в Госдуме

Москва, 30 апреля. Действующий закон о саморегулируемых организациях в России устарел и все хуже контролирует работу отрасли и качество услуг.
Нужен новый закон, который разведет саморегулирование и финансовые механизмы, а не будет сводиться к созданию компенсационных фондов. Такую точку зрения высказал глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в беседе с «Парламентской газетой».
«Разработкой документа займётся уже следующий созыв Госдумы. Но обсуждение нужно вести уже сейчас, и бизнес активно включился в дискуссию», — отметил Николаев.
В законопроекте должен быть упор на то, что бизнес-объединения — «не формализм и не косная структура». Необходимо дать простор для предпринимателей, чтобы они могли сами контролировать работу своих отраслей, и при этом дать правильное направление деятельности СРО, заключил собеседник газеты.
В апреле член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев выступил с предложением разработать нормативные документы, которые способствуют передаче некоторых государственных функций СРО ряда пилотных проектов. Такая инициатива помогла бы повысить уровень взаимоотношений между бизнесом и государством.