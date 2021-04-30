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Политолог Родионов объяснил предложение Зеленского о встрече с Путиным

Политика
Политолог Родионов объяснил предложение Зеленского о встрече с Путиным
mon.gov.ua  /  Сайт министерства образования и науки Украины

Москва, 30 апреля. Политолог Дмитрий Родионов прокомментировал предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским места для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Эксперт назвал высказывания украинского лидера «полетом фантазии», напомнив, что тот предлагал провести встречу с Путиным в Донбассе или в Ватикане.

«Давайте рассмотри Мекку, Тибет — что еще у нас есть из религиозных центров?» — заявил в беседе с «Пятым каналом» политолог.

По мнению Родионова, своими высказываниями Зеленский хочет создать для своей аудитории картину, в которой «он предлагает, а Путин отказывается». Но в действительности президенту Украины не о чем говорить с российским коллегой.

Зеленский начинает придумывать отговорки, считает политолог. Донбасс не будет обсуждаться с Путиным до тех пор, пока украинский лидер не начнет выполнять Минские соглашения, заключил эксперт.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что точную дату встречи на высшем уровне еще не утвердили. По его словам, переговоры должны состояться в конце весны.

украина путин донбасс зеленский
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