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Власти Сахалина пообещали провести майские праздники без происшествий

Общество
Власти Сахалина пообещали провести майские праздники без происшествий
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Южно-Сахалинск, 30 апреля. Власти Сахалинской области в период проведения майских праздников серьезно усилят режим безопасности.

Такое заявление сделал губернатор региона Валерий Лимаренко. Он провел заседание оперштаба и антитеррористической комиссии.

«Впереди несколько больших праздников, неразрывно связанных с массовым участием людей. Мероприятия нужно провести без происшествий, на самом высоком уровне безопасности», – сказал губернатор.

Глава субъекта подчеркнул, что на особом контроле должна быть и противопожарная обстановка. Важно учитывать все возможные риски, мобилизовав все доступные ресурсы. Все службы и ведомства должны выстроить взаимопонимание для лучшего взаимодействия.

Полицейские, сотрудники Росгвардии, добровольные народные дружины и частные охранные организации будут следить за порядком. Максимальное внимание уделяется местам скопления людей. Экстренные службы для этого переводятся на особый режим работы.

Ранее россиянам рассказали, как без вреда для нервов отработать на майских праздниках. Психолог предупредила, что для успешной работы очень важна психологическая подготовка. Негативный настрой сможет ухудшить самочувствие и не дать сотруднику полноценно отдаться работе.

безопасность мчс сахалин праздники власти
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