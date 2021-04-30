Власти Сахалина пообещали провести майские праздники без происшествий

Южно-Сахалинск, 30 апреля. Власти Сахалинской области в период проведения майских праздников серьезно усилят режим безопасности.

Такое заявление сделал губернатор региона Валерий Лимаренко. Он провел заседание оперштаба и антитеррористической комиссии.

«Впереди несколько больших праздников, неразрывно связанных с массовым участием людей. Мероприятия нужно провести без происшествий, на самом высоком уровне безопасности», – сказал губернатор.

Глава субъекта подчеркнул, что на особом контроле должна быть и противопожарная обстановка. Важно учитывать все возможные риски, мобилизовав все доступные ресурсы. Все службы и ведомства должны выстроить взаимопонимание для лучшего взаимодействия.

Полицейские, сотрудники Росгвардии, добровольные народные дружины и частные охранные организации будут следить за порядком. Максимальное внимание уделяется местам скопления людей. Экстренные службы для этого переводятся на особый режим работы.

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