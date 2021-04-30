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«Известия» назвали объем страховых выплат по коронавирусу в России

Экономика
«Известия» назвали объем страховых выплат по коронавирусу в России
pixabay.com  /  rawpixel

Москва, 30 апреля. Почти 2,5 млрд рублей потратили российские страховщики на выплаты по полисам от коронавируса.

Такие данные приводит газета «Известия». Средняя стоимость полиса составила от 3,3 до 8,5 тысячи рублей. Часть разрешала, например, оплачивать даже ПЦР-тесты. Однако главные расходы пришлись на госпитализированных пациентов или перенесших болезнь в тяжелой форме. ЦБ отмечает, что возмещение оплаты лечения получили не все. Россиянам отказывали в выплатах в 11,5% случаев.

Больше всех на оплату лечения потратилась компания «РЕСО-Гарантия». Она выплатила порядка двух миллиардов рублей. В этой сумме содержатся анализы, госпитализации, лечение, консультации и другие различные услуги. «АльфаСтрахование» выплатило почти 500 млн рублей. Львиная доля средств «ушла» в последнем квартале 2020 года.

Эксперты отмечают, что падение спроса на страховые полисы от COVID-19 произойдет из-за полномасштабной вакцинации от коронавируса. Существует вероятность, что риск заражения будет объединен со страховкой от несчастных случаев.

Недавно стало известно, что пара из Ленобласти подстроила угон авто ради денег от страховой компании. Женщина заявила об угоне Toyota Camry, но правоохранители выяснили, что это было ради страховых выплат.

выплаты страхование коронавирус
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