Россиянам назвали простой способ ускорить работу смартфона

Москва, 30 апреля. Большое количество приложений могут сильно тормозить работу смартфона, особенно те программы, что работают в фоновом режиме.

Нужно сократить их количество и отключить автосинхронизацию, чтобы гаджет начал работать быстрее, посоветовала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева в беседе с «Прайм». Также она напомнила, что стоит обращать внимание на объем памяти устройства.

«Сейчас нормой считается не менее 4Гб — имеется в виду не встроенная память, а именно оперативная. Если оперативной памяти будет меньше, могут начаться проблемы при работе некоторых приложений», — отметила специалист.

Некоторые пытаются устанавливать новые версии операционной системы на старые устройства в надежде, что это поможет ускорить работу. Однако пользы это не принесет.

«Если ваш телефон уже довольно старый (более пяти лет в эксплуатации), никакие ухищрения не заставят его работать быстро — поможет только смена устройства», — добавила она.

Единственное, чего можно добиться таким способом — это существенно уменьшить время работы гаджета без подзарядки. Производительность смартфона при этом не вырастет.

Недавно ученый из Канады заявил, что скоро на смену смартфонам придут контактные линзы с таким же набором функций. Уже сейчас в некоторых компаниях мира разрабатываются контактные линзы с опциями навигаторов.