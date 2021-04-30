Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 07:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:10
Общество
Онищенко рассказал, как сдержать всплеск коронавируса на майских праздниках
07:08
Экономика
В Минфине Украины рассказали, за что уволили главу «Нафтогаза»
07:02
Общество
Режиссер Никольская рассказала, может ли роль влиять на реальную жизнь актеров
06:56
Общество
Новый закон о саморегулировании обсуждают в Госдуме
06:38
Политика
Политолог Родионов объяснил предложение Зеленского о встрече с Путиным
06:37
Общество
Власти Сахалина пообещали провести майские праздники без происшествий
06:28
Экономика
«Известия» назвали объем страховых выплат по коронавирусу в России
06:20
Общество
СК РФ возбудил дело после убийства женщиной двух детей и мужа во Владивостоке
06:18
Общество
Россиянам назвали простой способ ускорить работу смартфона
06:08
Технологии
Лукашевич рассказал о потенциале российской орбитальной станции
06:07
Технологии
Космонавты временно изолировали отсек МКС из-за утечки воздуха
06:02
Политика
Социолог рассказал, что на самом деле нужно Западу от России
05:51
Общество
Воробьев гарантировал улучшение жилищных условий после реновации в Подмосковье
05:27
Общество
Пушков ответил на прогнозы болгар о поражении России в войне с НАТО
05:26
Политика
Публицист Handelsblatt исключил участие ФРГ в гипотетической войне НАТО с Россией
05:07
Общество
Диетолог рассказала, что поможет есть меньше сладкого
05:06
Общество
Врач рассказал, что делать при порезе шампуром для мяса
05:00
Общество
Экспрессия, стирающая границы: как отмечают Международный день джаза
04:59
Общество
Более половины россиян выступили против отмены выходного 1 мая
04:58
Общество
Летняя погода ожидается в первые дни мая в Красноярске
Все новости

Россиянам назвали простой способ ускорить работу смартфона

Общество
Россиянам назвали простой способ ускорить работу смартфона
pixabay.com

Москва, 30 апреля. Большое количество приложений могут сильно тормозить работу смартфона, особенно те программы, что работают в фоновом режиме.

Нужно сократить их количество и отключить автосинхронизацию, чтобы гаджет начал работать быстрее, посоветовала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева в беседе с «Прайм». Также она напомнила, что стоит обращать внимание на объем памяти устройства.

«Сейчас нормой считается не менее 4Гб — имеется в виду не встроенная память, а именно оперативная. Если оперативной памяти будет меньше, могут начаться проблемы при работе некоторых приложений», — отметила специалист.

Некоторые пытаются устанавливать новые версии операционной системы на старые устройства в надежде, что это поможет ускорить работу. Однако пользы это не принесет.

«Если ваш телефон уже довольно старый (более пяти лет в эксплуатации), никакие ухищрения не заставят его работать быстро — поможет только смена устройства», — добавила она.

Единственное, чего можно добиться таким способом — это существенно уменьшить время работы гаджета без подзарядки. Производительность смартфона при этом не вырастет.

Недавно ученый из Канады заявил, что скоро на смену смартфонам придут контактные линзы с таким же набором функций. Уже сейчас в некоторых компаниях мира разрабатываются контактные линзы с опциями навигаторов.

ученые смартфон гаджет
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 141172 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 121542 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 104065 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 98678 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 75158 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Общество / Россиянам назвали простой способ ускорить работу смартфона
Рейтинг@Mail.ru