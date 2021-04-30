Лукашевич рассказал о потенциале российской орбитальной станции

Москва, 30 апреля. Военные смогут проводить на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) эксперименты, которые нельзя проводить на МКС, заявил эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.

По словам специалиста, военно-прикладные эксперименты на МКС в настоящее время проводить нельзя из-за иностранного присутствия, тогда как на советской орбитальной станции «Мир» для военно-прикладных экспериментов был целый модуль.

«Конечно, новую национальную станцию тоже можно использовать для этого. Другое дело, что эпоха, когда мы думали, что в космосе будут летать истребители, она прошла», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что четырехместная станция на окололунной орбите «Асгард» будет иметь жилой, коммуникационно-управляющий, лабораторный и топливно-энергетический (ТЭМ) модули. Космонавты смогут высадиться на Луну с орбитальной станции. Для посадочного аппарата разработчики предусмотрели модульную систему в пассажирской и грузовой конфигурациях.