Космонавты временно изолировали отсек МКС из-за утечки воздуха

Москва, 30 апреля. Космонавты до июля закрыли люк в отсек российского модуля МКС «Звезда», в котором отмечена утечка воздуха, следует из транслируемых NASA переговоров экипажа станции с Землей.

О закрытии люка в промежуточную камеру специалисту Центра управления полетами (ЦУП) сообщил космонавт Петр Дубров. Перед этим космонавт рассыпал в отсеке сухой суп. Он будет выполнять функцию индикатора мест утечки воздуха. Специально установленная камера будет фиксировать районы скопления индикаторов.

Специалист ЦУП сообщил космонавту, что промежуточная камера модуля «Звезда» останется изолированной до прибытия на МКС грузового корабля «Прогресс МС-17», который планируют запустить 30 июня.

В марте космонавт Сергей Рыжиков заклеил герметиком вторую трещину в корпусе российского модуля МКС, сообщил телеканал «Царьград». Трещина находилась возле трубопровода отопительной системы. Еще одна трещина была заделана в октябре 2020 года.