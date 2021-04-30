Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 05:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:27
Общество
Пушков ответил на прогнозы болгар о поражении России в войне с НАТО
05:26
Политика
Публицист Handelsblatt исключил участие ФРГ в гипотетической войне НАТО с Россией
05:07
Общество
Диетолог рассказала, что поможет есть меньше сладкого
05:06
Общество
Врач рассказал, что делать при порезе шампуром для мяса
05:00
Общество
Экспрессия, стирающая границы: как отмечают Международный день джаза
04:59
Общество
Более половины россиян выступили против отмены выходного 1 мая
04:58
Общество
Летняя погода ожидается в первые дни мая в Красноярске
04:40
Общество
Эксперт рассказала, как отменить выпавший на майские праздники отпуск
04:37
Политика
Блинкен пообещал посетить Украину на следующей неделе
04:36
Общество
Командорский заповедник получил грант на изучение тюленя-цветка
04:09
Происшествия
Жуткое ДТП с иномарками произошло на севере Петербурга
04:08
Экономика
Дети-сироты из Приозерска получили новые квартиры
04:08
Наука
Британские археологи выяснили, болели ли люди раком в Средние века
04:05
Политика
Не понимал, что происходит: Байден отстраняется от ситуации с обыском квартиры Джулиани
04:04
Общество
Мария Кожевникова рассказала, как чудом избежала мучительной смерти
04:02
Общество
Охотоведы спасли дрейфующего на льдине лосенка под Бердском
04:00
Политика
Эксперт Межевич оценил фильм «Убить президента» про покушение на Лукашенко
03:54
Общество
Минздрав хочет проверять водителей на алкоголизм и наркоманию
03:36
Наука
Польские археологи нашли беременную египетскую мумию
03:34
Происшествия
Стрелка-поджигателя арестовали в Южной Каролине
Все новости

Пушков ответил на прогнозы болгар о поражении России в войне с НАТО

Общество
Пушков ответил на прогнозы болгар о поражении России в войне с НАТО
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 30 апреля. Сенатор Алексей Пушков удивился градусу ненависти, который продемонстрировали читатели болгарских СМИ по отношению к России.

Пушков напомнил в Twitter, что предки этих самых комментаторов — те, кто поддержал Гитлера и примкнул к «цивилизованному обществу» под его предводительством в годы Второй мировой войны.

«Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с Гитлером», — отметил сенатор.

Он прокомментировал русофобские комментарии читателей издания «Дневник», в которых болгары утверждали, что НАТО воплощает в себе весь «цивилизованный мир». Если Вашингтон захочет, Россия будет уничтожена, даже не успев понять, "куда запускать ракеты", уверены комментаторы. Материал, который вызвал такой отклик, посвящен российским военным учениям на юге страны, конфликту на востоке Украины.

Недавно болгары также подвергли насмешкам действия своих властей. Правительство пытается повторить чешский сценарий и якобы выявить причастность россиян к взрывам на оружейных складах Болгарии, заключили пользователи соцсетей. Некоторые из них увидели в этом попытку поклониться США и даже скрыть крупные финансовые махинации.

Алексей Пушков болгария дневник
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 141172 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 121542 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 104065 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 98678 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 75158 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Общество / Пушков ответил на прогнозы болгар о поражении России в войне с НАТО
Рейтинг@Mail.ru