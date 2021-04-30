Пушков ответил на прогнозы болгар о поражении России в войне с НАТО

Москва, 30 апреля. Сенатор Алексей Пушков удивился градусу ненависти, который продемонстрировали читатели болгарских СМИ по отношению к России.

Пушков напомнил в Twitter , что предки этих самых комментаторов — те, кто поддержал Гитлера и примкнул к «цивилизованному обществу» под его предводительством в годы Второй мировой войны.

«Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с Гитлером», — отметил сенатор.

Он прокомментировал русофобские комментарии читателей издания «Дневник», в которых болгары утверждали, что НАТО воплощает в себе весь «цивилизованный мир». Если Вашингтон захочет, Россия будет уничтожена, даже не успев понять, "куда запускать ракеты", уверены комментаторы. Материал, который вызвал такой отклик, посвящен российским военным учениям на юге страны, конфликту на востоке Украины.

Недавно болгары также подвергли насмешкам действия своих властей. Правительство пытается повторить чешский сценарий и якобы выявить причастность россиян к взрывам на оружейных складах Болгарии, заключили пользователи соцсетей. Некоторые из них увидели в этом попытку поклониться США и даже скрыть крупные финансовые махинации.