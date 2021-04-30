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Публицист Handelsblatt исключил участие ФРГ в гипотетической войне НАТО с Россией

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 05:28
Политика
Публицист Handelsblatt исключил участие ФРГ в гипотетической войне НАТО с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Берлин, 30 апреля. Публицист газеты Handelsblatt Вольфганг Мюнхау спрогнозировал реакцию Берлина на гипотетическую войну России и НАТО и исключил участие Германии в этом конфликте.

По мнению Мюнхау, стать точкой напряжения и гипотетическим местом начала боевых действий может борьба за «Сувалкский коридор». Этот участок польско-литовской границы длиной около ста километров мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью России.

Публицист считает, что пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности не вступит в действие мгновенно. Германия, по его мнению, вовсе не будет участвовать в военной акции против России.

«Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику», — подчеркнул Мюнхау.

В качестве аргумента он привел слова федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что ФРГ «должна» России газопровод «Северный поток — 2», чтобы искупить «грехи времен Второй мировой войны». Маневры НАТО в Сувалкском коридоре Штайнмайер назвал бряцанием оружием, подчеркнул Мюнхау.

«Не думаю, что среди немецких политиков возникнет большинство, поддерживающее военные акции в какой бы то ни было форме», — уточнил публицист.

Ранее руководитель управления воспитательной работы СК РФ, Герой России Сергей Петров сообщил, что Следственный комитет России совместно с Германией могут создать следственную группу для расследования преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны. Петров отметил, что следственные органы в 2019-2020 годы направили за рубеж шесть запросов об оказании правовой помощи для расследования подобных уголовных дел. В настоящее время СК по таким вопросам сотрудничает с коллегами из Канады, Эстонии и Германии.

россия нато германия
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