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Диетолог рассказала, что поможет есть меньше сладкого

Общество
Диетолог рассказала, что поможет есть меньше сладкого
pixabay.com

Москва, 30 апреля. Сладкоежки могут не отказываться совсем от сладкого. Некоторые лакомства и вовсе могут быть полезны.

В натуральных сладостях есть клетчатка, которая сдерживает всасывание сахара. Если сильно хочется сладкого, нужно выбирать пастилу, зефир, сорбет, мармелад или джем. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью Sputnik.

«Натуральные продукты содержат клетчатку, а она сдерживает всасывание сахара, выделяется меньше инсулина, который ответственен за образование жира. Можно съесть сорбет, мармелад, зефир, пастилу, всевозможные домашние джемы», — заявила специалист.

При этом не стоит использовать фруктозу вместо обычного сахара, а также злоупотреблять фруктами и ягодами. Чтобы меньше есть сладкого без психологического дискомфорта, нужно долго держать лакомство во рту, чтобы его распробовать. Также можно пить большое количество жидкости, так как она дает ощущение насыщения лакомством.

Ранее российский диетолог предупредил об опасности употребления круассанов на завтрак. Выбор круассанов в качестве утреннего перекуса может привести к инсулиновой реакции и увеличить шансы на развитие сахарного диабета.

диета сладкое сахар
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