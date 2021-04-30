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Врач рассказал, что делать при порезе шампуром для мяса

Общество
Врач рассказал, что делать при порезе шампуром для мяса
pixabay.com

Москва, 30 апреля. Врач Петр Давыдов рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса и дал советы, что делать при порезе.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы, любая открытая рана несет определенный риск инфицирования анаэробной флорой и занесения возбудителя столбняка в рану.

Поэтому тем, у кого нет прививки от столбняка и кому прививка сделана более десяти лет назад, нужно обратиться в травмпункт для вакцинации от столбняка.

«По поводу ран, полученных вследствие контакта с шампуром, дополнительных возбудителей, которые можно найти, особенно на маринованном мясе, ждать не приходится, потому что любая раневая инфекция представлена одинаковыми возбудителями. Но надо понимать, что все эти ранения несут в себе определенную угрозу, требуют определенного медицинского наблюдения», — отметил Давыдов.

Любое повреждение кожных покровов опасно, особенно если есть связь с подкожной клетчаткой, кровотоком и мягкими тканями. Чем глубже рана, тем вероятность получить герметизацию раны выше. В результате рана станет безвоздушной, а в случае попадания анаэробной инфекции, она будет активно развиваться.

Врач советует обработать рану раствором антисептиков и закрыть ее тонкой асептической, но не герметизирующей повязкой, которая защитит от пыли и грязи.

«То есть после обработки рана закрывается легкой повязкой и человек следует в травмпункт для того, чтобы травматолог посмотрел рану и принял решение о вакцинации пострадавшего человека от столбняка», — цитирует Давыдова РИА Новости.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как сделать шашлык полезнее, сообщает «Царьград». Специалист посоветовала выдерживать мясо в лимонном или любом другом цитрусовом соке.

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