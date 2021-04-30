Врач рассказал, что делать при порезе шампуром для мяса

Москва, 30 апреля. Врач Петр Давыдов рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса и дал советы, что делать при порезе.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы, любая открытая рана несет определенный риск инфицирования анаэробной флорой и занесения возбудителя столбняка в рану.

Поэтому тем, у кого нет прививки от столбняка и кому прививка сделана более десяти лет назад, нужно обратиться в травмпункт для вакцинации от столбняка.

«По поводу ран, полученных вследствие контакта с шампуром, дополнительных возбудителей, которые можно найти, особенно на маринованном мясе, ждать не приходится, потому что любая раневая инфекция представлена одинаковыми возбудителями. Но надо понимать, что все эти ранения несут в себе определенную угрозу, требуют определенного медицинского наблюдения», — отметил Давыдов.

Любое повреждение кожных покровов опасно, особенно если есть связь с подкожной клетчаткой, кровотоком и мягкими тканями. Чем глубже рана, тем вероятность получить герметизацию раны выше. В результате рана станет безвоздушной, а в случае попадания анаэробной инфекции, она будет активно развиваться.

Врач советует обработать рану раствором антисептиков и закрыть ее тонкой асептической, но не герметизирующей повязкой, которая защитит от пыли и грязи.

«То есть после обработки рана закрывается легкой повязкой и человек следует в травмпункт для того, чтобы травматолог посмотрел рану и принял решение о вакцинации пострадавшего человека от столбняка», — цитирует Давыдова РИА Новости.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как сделать шашлык полезнее, сообщает «Царьград». Специалист посоветовала выдерживать мясо в лимонном или любом другом цитрусовом соке.