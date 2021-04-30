Более половины россиян выступили против отмены выходного 1 мая

Москва, 30 апреля. Большинство россиян (63%) не обрадовались бы отмене выходного 1 мая, еще 21% опрошенных, напротив, поддержали бы такую идею.

При этом большинство (87%) российских предприятий не празднует коллективом День Весны и Труда. Из тех, кто все же празднует, некоторые проводят субботники (5,5%), выезжают на природу (2,1%) либо участвуют в локальном митинге трудящихся (2%), сообщает РИА Новости.

Чаще всего празднуют этот день в организациях Башкортостана, Татарстана и Свердловской области. В Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Тюменской области его, наоборот, празднуют в редких случаях.

Недавно психолог рассказала, как настроить себя на работу, если придется работать на майских праздниках. Главное — позитивный настрой, также можно попробовать войти в положение работодателя, пытающегося сохранить бизнес.