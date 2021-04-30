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Летняя погода ожидается в первые дни мая в Красноярске

Общество
Летняя погода ожидается в первые дни мая в Красноярске
pixabay.com

Красноярск, 30 апреля. Потепление до плюс 17 градусов ожидается в Красноярске в первые праздничные выходные мая.

Так, 1 мая днем ожидается дождь и температура плюс 14 градусов, будет идти дождь. В воскресенье немного потеплеет, осадки сохранятся. Установится в понедельник и вторник не характерное для начала последнего месяца весны тепло.

«Днем 3 мая будет до +17 градусов тепла, четвертого — до +19. Эти два теплых дня — выше нормы. Сильного ветра не ожидаем, будет дуть с западного направления», — сообщили в Красноярском гидрометцентре.

Уже 5 мая будет дождь, температура опустится до плюс 12 днем и плюс восьми ночью. Дожди не прекратятся в четверг и пятницу. К 7 мая при этом может потеплеть до 23 градусов. Дожди закончатся к 8 мая, столбик термометра будет на уровне плюс 22 градуса.

В городе 9 мая ожидается пасмурная и прохладная погода — днем плюс 15, вечером — плюс восемь, а 10 мая станет облачно, днем — плюс 12 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал россиянам май «в розовом цвете». Это означает, что в России будет аномально высокая температура.

погода красноярск праздники
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