Эксперт рассказала, как отменить выпавший на майские праздники отпуск

Москва, 30 апреля. Эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова рассказала, как отменить отпуск, который совпал с нерабочими днями в начале мая.

Попавшие между майскими праздниками дни с 4 по 7 мая будут в этом году нерабочими с сохранением зарплаты, говорится в подписанном 23 апреля президентом РФ Владимиром Путиным указе. Но на эти даты некоторые работники оформили отпуск заранее. Как им следует поступить, Ерошенкова рассказала в интервью радио Sputnik.

Если человек собирался в отпуск не по графику, он может отозвать свое заявление. В этом случае ситуация разрешается просто, так как отпуск еще не оформлен и не оплачен, уточнила специалист.

Для отмены отпуска работнику нужно написать новое заявление с просьбой не направлять его на отдых и указанием причины этого решения.

«Работодатель имеет право издать приказ об отмене этого отпуска, который уже был зафиксирован. Если выплата уже была осуществлена, то выплаченные денежные средства будут учтены в следующем расчетном периоде, то есть в следующую заработную плату сумма будет перерассчитана бухгалтером», — отметила эксперт по трудовому праву.

Сотрудник может обратиться в суд, если работодатель будет против.

Ситуация осложняется, если нерабочие дни с 4 по 7 мая оказались частью очередного отпуска. Ерошенкова напомнила, что график очередных отпусков согласно Трудовому кодексу утверждается в декабре предыдущего года. Работодатель может пойти навстречу просящему и отменить очередной отпуск по графику, но в этом случае он имеет гораздо больше законных причин отказать, предупредила эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно об идее продлить нерабочие дни в мае, сообщает телеканал «Царьград». Представитель Кремля уточнил, что у главы государства с 8-9 мая будет «уже достаточно напряженный рабочий график».