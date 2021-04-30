Блинкен пообещал посетить Украину на следующей неделе

Вашингтон, 30 апреля. Госсекретарь США Энтони Блинкен с рабочим визитом посетит Украину уже на следующей неделе.

Об этом глава Госдепа заявил в интервью телеканалу CBS News. Однако он не уточнил никаких подробностей. Также неизвестна точная дата прибытия. Блинкен впервые посетит Киев в должности госсекретаря на фоне обострения в Донбассе.

Ранее американский госсекретарь оценил возможность встречи Путина с Байденом. Администрация Белого дома, по его словам, до сих не знает, принял ли лидер России приглашение Байдена на участие в международном саммите. Сейчас обсуждается дата возможной встречи. Глава Белого дома некоторое время назад отказался обсуждать тему предварительных условий встречи.