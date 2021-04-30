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Командорский заповедник получил грант на изучение тюленя-цветка

Общество
Командорский заповедник получил грант на изучение тюленя-цветка
Невские Новости  /  Степан Яцко

Петропавловск-Камчатский, 30 апреля. Зоологи получат новые технологии для изучения тюленя-цветка, сообщил представитель ФГБУ «Государственного природного биосферного заповедника «Командорский» им. С.В.Маракова».

Командорский заповедник оказался среди 13 лучших природоохранных проектов в конкурсе грантов WWF России (крупнейшая в мире природоохранная неправительственная организация). Каждый из них получит средства на реализацию своих идей.

Благодаря финансированию Командорский заповедник получил возможность продолжить изучение островного тюленя Антур с использованием самых современных технологий. По другому его еще называют тюлень-цветок.

Средства на реализацию проектов были собраны в рамках информационной кампании Часа Земли 2021. Размер грантов в зависимости от проектов составил от 290 до 800 тысяч рублей.

Накануне специалисты петербургского «Водоканала» выбрали имена тюленятам, спасенным в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

камчатка общество заповедник
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