Дети-сироты из Приозерска получили новые квартиры

Приозерск, 30 апреля. Церемония вручения ключей от новых квартир четырем детям-сиротам прошла в Приозерском районе.

Ребят с новосельем поздравили прокурор Евгений Перепелицын и член ОП Приозерского района, директор акционерного общества «Племенной завод «Первомайский» Алексей Павлов. Об этом сообщает 47channel. Церемония состоялась во дворе жилого комплекса «Приозерск».

Ранее стало известно, что пострадавшим при тушении пожара на Невской мануфактуре подарили квартиры. Жилье получили сотрудники спасательного ведомства Борис Старковский и Антон Соколов. Сейчас состояние пострадавших оценивается как тяжелое, но стабильное.