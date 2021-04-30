Британские археологи выяснили, болели ли люди раком в Средние века

Лондон, 30 апреля. Археологи с помощью рентгена и компьютерной томографии изучили тела нескольких сотен средневековых англичан, обнаружив, что до 14% жителей имели различные формы раковых опухолей.

Исследователи Кембриджского университета рассказали, что ранее считалось, что в Средние века частой причиной смерти являлись инфекции, война или голод. После сделанного открытия в этот список добавиться рак. Об этом сообщается в журнале Cancer.

Ученые отметили, что многие ошибочно полагают, что раковые опухоли стали распространены только в современности. Многочисленные исследования последних лет показывают, что злокачественные новообразования были обнаружены в костях средневековых жителей Европы, а также древних неандертальцев и даже более примитивных представителей рода Homo из Африки.

Ранее египетские археологи во время раскопок обнаружили древние захоронения. Специалисты проводили работы в провинции Дакахлия. Археологи смогли найти 68 гробниц овальной формы, относящихся к додинастическому периоду, а также образцы старинной глиняной посуды, датируемой разными историческими эпохами.