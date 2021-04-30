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Не понимал, что происходит: Байден отстраняется от ситуации с обыском квартиры Джулиани

Политика
Не понимал, что происходит: Байден отстраняется от ситуации с обыском квартиры Джулиани
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 30 апреля. Президент США Джо Байден заявил, что не знал о планах ФБР обыскать дом бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. По его словам, он узнал об этом вместе со всем миром.

Глава Белого дома отрицает свое вмешательство в эту ситуацию. Он уверяет, что узнал о рейде ФБР через СМИ. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

«Даю вам слово, что не знал. Я дал обещание. Я бы ни в коем случае не вмешивался и не пытался бы остановить расследование, проводимое Министерством юстиции. Я узнал об этом вчера вечером, как и весь остальной мир. Честное слово, я понятия не имел, что происходит», — заявил Байден.

Кроме того, американский президент заявил, что Министерство юстиции США не уведомляет его относительно расследований. Ведомство осуществляет свою деятельность автономно.

«Нет, и я не прошу, чтобы меня информировали. Я не прошу, чтобы меня инструктировали. Это независимое решение Министерства юстиции. Последняя администрация президента так сильно политизировала Министерство юстиции, что многие уволились. Роль президента не заключается в том, чтобы говорить, кого и когда следует преследовать, а кого нет», — подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, 28 апреля ФБР обыскало квартиру Руди Джулиани на Манхэттене. Ведомство изъяло электронные устройства, которые могут быть использованы в рамках расследования относительно адвоката бывшего президента США Дональда Трампа. Федеральное бюро расследований хочет выяснить, нарушил ли Джулиани закон о регистрации иностранных агентов в своих предполагаемых сделках с Украиной.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в беседе с журналистами заявила, что встреча между Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным еще не утверждена на официальном уровне, а потому ее точная дата пока неизвестна.

украина сша фбр байден джулиани
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