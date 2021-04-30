Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 04:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:09
Происшествия
Жуткое ДТП с иномарками произошло на севере Петербурга
04:08
Экономика
Дети-сироты из Приозерска получили новые квартиры
04:08
Наука
Британские археологи выяснили, болели ли люди раком в Средние века
04:05
Политика
Не понимал, что происходит: Байден отстраняется от ситуации с обыском квартиры Джулиани
04:04
Общество
Мария Кожевникова рассказала, как чудом избежала мучительной смерти
04:02
Общество
Охотоведы спасли дрейфующего на льдине лосенка под Бердском
04:00
Политика
Эксперт Межевич оценил фильм «Убить президента» про покушение на Лукашенко
03:54
Общество
Минздрав хочет проверять водителей на алкоголизм и наркоманию
03:36
Наука
Польские археологи нашли беременную египетскую мумию
03:34
Происшествия
Стрелка-поджигателя арестовали в Южной Каролине
03:32
Общество
Спасатели напомнили о штрафах за жарку шашлыков в неположенном месте
03:16
Экономика
Российским пенсионерам разъяснили порядок выплаты пособий за май
03:12
Общество
Россиянам дали советы по правильному выращиванию арбузов и дынь
03:09
Происшествия
Попытка перебежать МКАД оказалась фатальной для москвича
03:00
Политика
Военный эксперт указал на основной просчет США в борьбе с Россией
02:47
Политика
Генпрокуратура Киргизии начала расследование конфликта на границе с Таджикистаном
02:45
Общество
СМИ сообщили о задержании актрисы из сериала «Глухарь» за кражу
02:26
Общество
NI: как армия России оставалась и остается самой эффективной боевой силой в мире
02:20
Наука
Иранские ученые создали "отпугивающий" коронавирус спрей для одежды
02:19
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова закрутила новый роман после развода
Все новости

Мария Кожевникова рассказала, как чудом избежала мучительной смерти

Общество
Мария Кожевникова рассказала, как чудом избежала мучительной смерти
vk.com  /  Мария Кожевникова

Москва, 30 апреля. Актриса и политик Мария Кожевникова заявила, что чудом избежала мучительной смерти, звезду спасли медики.

По словам Кожевниковой, инцидент произошел, когда она с детьми жила в частном доме в Тверской области. Однажды артистка внезапно почувствовала себя плохо и не могла пошевелиться.

«...я уже была парализована и не чувствовала тела. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, перевернуться на бок...<...> буквально чувствовала, что душа уже улетела», — сообщила порталу «7 дней.ru» звезда.

Врачи платной скорой помощи установили, что актриса отравилась при утечке газа из котла. Они сообщили Кожевниковой, что ей «оставалось полчаса, максимум час».

Ранее Кожевникова, рассказала о многолетней борьбе с сайтами, которые размещают смонтированные эротические фото с ее лицом в интернете. Знаменитость назвала появление таких фотографий следствием своей популярности, хотя и заявила, что после ухода из «Универа» ее перестала узнавать на улице «каждая собака».

отравление шоу-бизнес кожевникова
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 141172 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 121542 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 104065 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 98678 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 75158 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Общество / Мария Кожевникова рассказала, как чудом избежала мучительной смерти
Рейтинг@Mail.ru