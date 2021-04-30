Мария Кожевникова рассказала, как чудом избежала мучительной смерти

Москва, 30 апреля. Актриса и политик Мария Кожевникова заявила, что чудом избежала мучительной смерти, звезду спасли медики.

По словам Кожевниковой, инцидент произошел, когда она с детьми жила в частном доме в Тверской области. Однажды артистка внезапно почувствовала себя плохо и не могла пошевелиться.

«...я уже была парализована и не чувствовала тела. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, перевернуться на бок...<...> буквально чувствовала, что душа уже улетела», — сообщила порталу «7 дней.ru» звезда.

Врачи платной скорой помощи установили, что актриса отравилась при утечке газа из котла. Они сообщили Кожевниковой, что ей «оставалось полчаса, максимум час».

Ранее Кожевникова, рассказала о многолетней борьбе с сайтами, которые размещают смонтированные эротические фото с ее лицом в интернете. Знаменитость назвала появление таких фотографий следствием своей популярности, хотя и заявила, что после ухода из «Универа» ее перестала узнавать на улице «каждая собака».