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Охотоведы спасли дрейфующего на льдине лосенка под Бердском

Общество
Охотоведы спасли дрейфующего на льдине лосенка под Бердском
Каждой твари по паре  /  Павел Глазков

Бердск, 30 апреля. Спасатели МЧС и охотоведы Бердска провели удивительную операцию по спасению застрявшего на льдине лося.

Годовалое животное, которое обессилено стояло на дрейфующем куске льда, было замечено местными жителями. Они рассказали, что еще чуть-чуть и малыш бы утонул. Сохатый находился в районе села Сосновка в нескольких метрах от береговой линии.

«На воздушной подушке мы вытащили лося на берег. Сначала пытались его вытолкнуть, но он был обессилен. Его матери рядом не было», — рассказал охотовед Андрей Щербина.

Лосенок после спасения еще около получаса оставался на берегу. Позже животное скрылось в лесу. Вероятно, он вместе с матерью перебегал Обское море, однако позже отбился.

Недавно мужчина в Башкирии вытащил из воды тонущую собаку. Животное провалилось под лед в пруду недалеко от Белорецка.

мчс спасение лось животное
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