Минздрав хочет проверять водителей на алкоголизм и наркоманию

Москва, 30 апреля. Минздрав разработал приказ, который регулирует процедуру получения медицинских справок для водительских комиссий.

Претендентов на получение водительского удостоверения обяжут сдавать анализы для проверки на наркотическую зависимость и хронический алкоголизм, если признаки этих заболеваний врач заметит у водителя. Процедура будет обязательной для возвращающих права после лишения водителей, сообщает со ссылкой на проект приказа Минздрава РФ «Коммерсантъ».

Документ в настоящее время проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве по «регуляторной гильотине». Если приказ получит согласование, норма вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее автомобильный эксперт Ян Хайцеэр прокомментировал новые штрафы за неисправность автомобиля, которые планирует ввести ГИБДД, сообщает «Царьград». Он назвал проект неоднозначным и недоработанным, Если его примут, будет очень много «косяков», считает специалист.