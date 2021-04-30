Польские археологи нашли беременную египетскую мумию

Варшава, 30 апреля. Археологи из Польши нашли в запасниках Национального музея в Варшаве первую египетскую мумию беременной женщины.

Ученым впервые удалось получить рентгенологические изображения плода мумифицированной женщины, при помощи которого можно будет выяснить, как протекала беременность в древности, рассказал сотрудник Института восточных и средиземноморских культур Польской академии наук Войчех Эйсмонд по данным «Журнала археологических наук».

Женщина умерла в I веке н.э. в возрасте от 20 до 30 лет, а период беременности варьировался сроком от 26 до 28 недель. Мумия девушки была доставлена в Варшаву в 1826 году. Современные научные методы не могут пока что восстановить внешность усопшей.

Это не единственная находка древности в последние дни. Недавно палеонтологи обнаружили на южных островах Японии фрагменты ранее неизвестных науке динозавров, рептилий, похожих на утконосов, живших во время мелового периода.