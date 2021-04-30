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Стрелка-поджигателя арестовали в Южной Каролине

Происшествия
Стрелка-поджигателя арестовали в Южной Каролине
flickr.com  /  raymondclarkeimages

Чарлстон, 30 апреля. Власти американского штата Южная Каролина заявили, что арестовали подозреваемого, который обвиняется в домашнем насилии и стрельбе. Возможно, он также устроил поджог дома.

Полицейское управление округа Хорри заявило, что инцидент с домашним насилием произошел в доме около 12 часов, а стрелком является американец Терри Брэди. Сразу после инцидента он скрылся с места преступления, после чего очевидцы видели его возле ближайшего шоссе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Правоохранительные органы не сообщили, пытался ли подозреваемый покушаться на жизнь офицеров. Однако полиция сообщает, что в процессе задержания никто не пострадал.

«Он вооружен и опасен. Вам не следует приближаться к этому человеку», — написал департамент во время поисковой операции на своей странице в Twitter.

На место происшествия выехали сразу несколько подразделений. В полицейском управлении не сообщили, где был найден стрелок. Власти заявили, что его действия также привели к пожару. Местным жителям рекомендуют оставаться дома, а гостям округа отказаться от поездок.

Ранее стало известно, что во время перестрелки в Северной Каролине погибло пять человек. Среди пострадавших есть гражданские, полицейские и сам подозреваемый.

сша стрельба южная каролина
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