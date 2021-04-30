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Спасатели напомнили о штрафах за жарку шашлыков в неположенном месте

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 03:33
Общество
Спасатели напомнили о штрафах за жарку шашлыков в неположенном месте
pixabay.com

Москва, 30 апреля. Нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыков на майских праздниках в запрещенных местах может повлечь за собой крупный штраф или лишение свободы.

В Московской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим. Теплая сухая погода повышает риски возникновения природных пожаров. Об этом напомнили в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области РИА Новости.

«К нарушителям противопожарных правил будет применена административная ответственность в виде штрафа — для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — в размере до 1 миллиона рублей. В случае причинения пожаром крупного материального ущерба наступает уголовная ответственность — до 1 года лишения свободы», — заявили в МЧС.

В жаркую сухую погоду запрещено разжигание огней и мангалов, особенно с помощью горячих жидкостей. Нельзя бросать пропитанный горючим обтирочный материал, а также бросать стекло и прочий мусор на солнечных полянах.

Пожаренные «не в том месте» шашлыки в Крыму грозят туристам штрафом в 400 тыс. рублей. Жарить шашлыки в Крыму можно будет только в отведенных для этого местах, сообщил ранее корреспондент ФАН.

Из-за сухой и ветреной погоды на территории полуострова МЧС России по Республике Крым перед майскими праздниками планирует ввести особый противопожарный режим для обеспечения безопасности. Этот режим предполагает запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и ограничение въезда транспорта в лесные массивы.

пожар мчс шашлыки
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