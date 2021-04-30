Российским пенсионерам разъяснили порядок выплаты пособий за май

Москва, 30 апреля. Многие российские пенсионеры получат майскую пенсию досрочно. В Пенсионном фонде России рассказали, кому придут выплаты раньше.

Оказалось все очень просто: досрочные выплаты за май произведут те организации, которые не будут работать с 1 по 10 мая. Те банки, что уйдут на десятидневные каникулы вместе с остальными россиянами, должны будут перечислить пенсии 30 апреля, за день до майских каникул, передает «Российская газета».

Те отделения банков, которые будут работать в первой декаде мая, могут не менять график выплат пособий. Главное, чтобы они их не задерживали. Если обычно человек получал пенсию пятого числа и банк будет работать 5 мая, то досрочных начислений можно не ждать, все придет в обычный срок.

Это же имеет отношение и к пенсии на почте. Некоторые почтовые отделения не будут работать только 1 и 9 мая, поэтому за выплатами можно прийти досрочно, если они обычно поступают в эти даты.

Ранее россиянам рассказали, как без вреда для нервов отработать на майских праздниках. Первые десять дней мая объявлены нерабочими. Но не все работодатели смогут отпустить своих сотрудников на продолжительные каникулы.

Психолог и бизнес-консультант Ирина Бенетт отметила, что для успешной работы в праздники очень важна психологическая подготовка. Негативный настрой сможет ухудшить самочувствие и не дать сотруднику полноценно отдаться работе.