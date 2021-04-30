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Россиянам дали советы по правильному выращиванию арбузов и дынь

Общество
Россиянам дали советы по правильному выращиванию арбузов и дынь
pixabay.com  /  JillWellington

Москва, 30 апреля. Огородникам дали советы, как правильно вырастить в земле арбузы и дыни.

Для начала нужно посеять рассаду. Для этого потребуются целлофановые мешочки с клип-баксами (арбузам глубиной 20 см, дыням — 15 см) и питательный грунт. Семена следует замочить на ватных дисках, а после того, как они проклюнутся, нужно засеять в емкость с почвой. Далее полить и застегнуть, чтобы образовались небольшие парники, которые можно хранить в теплице, передает Ytro.ru.

Пакеты нужно будет открыть после того, как из земли появятся ростки. Корни прорастут, после чего его можно будет аккуратно вынуть. Через три недели сеянцы можно пересадить в землю, где они и будут прорастать. Предварительно нужно подготовить лунки, не меньше размеров мешочков. Схема для арбузов: 70х50, а для дынь — на расстоянии 50 см. В каждую яму налить воды и поставить емкость с растением.

Разрезав мешок по боковому шву сверху донизу, его надо потянуть на себя с обратной стороны, тогда он легко сам уйдет из-под сеянца. После этого каждую лунку с кустиком нужно засыпать почвой. Далее остается только поливать и убирать сорняки.

Ранее специалисты выяснили, какие фрукты и ягоды могут вызвать у человека сильную головную боль. Чаще всего — почти в 30% случаев — «виновником» становился арбуз. Кроме того, в список опасных блюд попали маракуйя, апельсин, ананас, виноград, банан, огурец, мальпигия и папайя.

арбуз дыня рассада
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