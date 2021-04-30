Генпрокуратура Киргизии начала расследование конфликта на границе с Таджикистаном

Бишкек, 30 апреля. Генпрокуратура Киргизии завела уголовное дело в связи с конфликтом на границе с Таджикистаном по статье «Преступление против мира», сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По версии ведомства, «нарушая суверенитет и целостность» Киргизии военные из Таджикистана «вторглись на территорию страны с целью захвата суверенной территории». В результате был нарушен договор о добрососедских и партнерских отношениях между странами от 26 мая 2004 года.

В Бишкеке отметили, что таджикские военные открыли огонь из минометов, автоматического оружия, боевых вертолетов, бронетанковой техники и другого вооружения без предъявления претензий, «путем массового убийства мирного населения», охраняющих государственную границу военнослужащих и обеспечивающих безопасность населения сотрудников правоохранительных органов.

«В действиях военнослужащих Таджикистана предусматриваются планирование, подготовка вооруженной агрессии, развязывание ее, участие в ней, ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров и соглашений», — цитирует пресс-службу киргизской генпрокуратуры РИА Новости.

Дело будут расследовать межведомственная следственная группа госкомитета нацбезопасности, военной прокуратуры и МВД Киргизии.

Ранее стало известно, что киргизские и таджикские войска начали перестрелку. Отряд специального назначения «Бору» ПС ГКНБ КР захватил таджикскую заставу «Ходжа Аълло».

Ситуация обострилась 28 апреля из-за попыток таджикской стороны установить камеры наблюдения на столбах линий электропередач. В Киргизии с этим не согласились и начали спиливать столбы, что стало причиной массовых беспорядков, которые впоследствии переросли в перестрелку.